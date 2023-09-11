Зустріч Кім Чен Ина та Путіна підтвердили у Кремлі

Кремль підтвердив офіційний візит Кім Чен Ина до Росії.
У Кремлі 11 вересня підтвердили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає Росію з офіційним візитом.
Про це повідомляє Telegram-канал Кремля.
"На запрошення президента РФ Володимира Путіна голова Державних справ КНДР Кім Чен Ин найближчими днями відвідає Росію з офіційним візитом", – йдеться у повідомленні.
Агентство Yonhap повідомило, що в уряді Південної Кореї вважають, що спецпотяг, яким пересувається Кім Чен Ин, імовірно, попрямував до Владивостока. На залізничному вокзалі Владивостока істотно посилили заходи безпеки.
А телекомпанія YTN із посиланням на високопосадовця з уряду уряді заявила, що Кім Чен Ин прямує до північно-східного кордону КНДР спеціальним потягом.
Нагадаємо, на думку експерта, Північна Корея може надати окупантам зброю для продовження війни в Україні.
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