Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні 

Кім наголосив, що зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підняв келих за здоров'я свого російського колеги-диктатора Володимира Путіна та заявив, що "впевнений в успіху Росії" у війні.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди, а також видання Reuters.

Кім Чен Ин під час зустрічі з Путіним у Владивостоці висловив упевненість у тому, що російська окупаційна армія та народ переможуть проти "зла", яке він назвав "західним імперіалізмом" у війні.

"Російська армія і народ, безумовно, здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання великого зла, що претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії", - сказав Кім, піднявши тост за здоров'я "товариша Путіна" та за перемогу "великої Росії".

Кім заявив, мовляв, лиш ступив на російську землю, як "став безпосереднім свідком значних досягнень російського народу в справі побудови сильної, сучасної Росії під керівництвом товариша Путіна". Армію окупантів він назвав "героїчною", яка "впевнено продемонструє безцінні чесноти честі" в так звані "СВО". Крім того, за словами Кім Чен Іна, Росія "піднялася для захисту свого суверенітету та безпеки".

Крім того, північнокорейський лідер наголошує, що хоче розвивати відносини з РФ та підтримує всі рішення Путіна: "Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму". За його словами, зараз для КНДР "найпершим пріоритетом є відносини з РФ".

Нагадаємо, зранку 12 вересня ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин прибув до Росії. Його бронепоїзд зафіксували на станції Хасан, що в однойменному селищі на кордоні КНДР та РФ.

Вже сьогодні, 13 вересня, Путін та Кім Чен Ин зустрілися на Далекому Сході РФ. Очільник Кремля зустрів свого колегу на космодромі "Восточный", аби провести переговори.

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