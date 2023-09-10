Генсек ООН абсолютно не розуміє, що відбувається в Україні – Подоляк

Генсек ООН Антоніу Ґутерріш не зацікавлений у тому, щоб війна закінчилась справедливим фіналом.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в етері телемарафону.

Так радник ОП відреагував на слова генсека ООН про те, що "сторони хочуть продовжувати війну". Крім того, Подоляк зазначив, що "ці слова – абсурд".

"Це чітко фіксує позицію Ґутерріша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні. Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом. Абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну", – додав він.

"Ця позиція абсолютно точно заохочує Росію до продовження війни, до максимізації війни, до збільшення масштабу війни і атак на цивільне населення", - сказав він.

Нагадаємо:

Німецька газета з посиланням на секретний лист опублікувала статтю про таємні переговори ООН з Росією щодо можливого послаблення санкцій проти Москви. Зазначається, що частина обмежень може бути знята в обмін на відновлення "зернової угоди".

Йдеться про чотири поступки Кремлю: під'єднання до системи SWIFT "Россельхозбанка", страхування російських суден від атак із боку України, повернення РФ заморожених активів і дозвіл суднам із Росії знову заходити до портів країн Євросоюзу.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів подовжували.

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