"Картонна броня": експерт назвав основні недоліки танків Leopard 1

Експерт не бачить доцільності у переданні союзниками Україні цих танків.

Бойовий танк другого покоління Leopard 1, попри переваги, має і значні недоліки.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ оцінив можливості німецького танка.

За словами Коваленка, єдина перевага цього танка, полягає в гарматі 105 калібру. Утім, варто зауважити, що в сучасній війні танкова дуель – це велика рідкість.

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"Leopard 1 – "картонні" танки, нікчемна броня, яка навиліт прошибається з ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, які можна прошибити навіть з автоматичної гармати 30 мм", - каже експерт.

Він додав, що здебільшого танки стають жертвами внаслідок підриву на протитанковій міні.

Зазначимо, що перші 10 танків Leopard-1 від Данії, Німеччини та Нідерландів прибули до України.

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