"Картонная броня": эксперт назвал основные недостатки танков Leopard 1

Эксперт не видит целесообразности в передаче союзниками Украине этих танков.

Боевой танк второго поколения Leopard 1, несмотря на преимущества, имеет и существенные недостатки.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ оценил возможности немецкого танка.

По словам Коваленко, единственное преимущество этого танка заключается в орудии 105 калибра. Впрочем, следует отметить, что в современной войне танковая дуэль – это большая редкость.

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"Leopard 1 — "картонные" танки, ничтожная броня, которая навылет прошибается из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, которые можно прошибить даже из автоматической пушки 30 мм", — говорит эксперт.

Он добавил, что в большинстве своем танки становятся жертвами в результате подрыва на противотанковой мини.

Отметим, что первые 10 танков Leopard-1 от Дании, Германии и Нидерландов прибыли в Украину.

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