Коли закінчиться війна в Україні: Буданов дав оптимістичний прогноз

Війна РФ проти України не буде довготривалою.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника", - сказав Буданов.

З його слів, росіяни фізично не можуть здійснювати довготривалі дії.

"Але, знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік, і думаєте, що це тривалий термін - то цілком зрозуміло, що ви будете праві", - додав він.

Раніше сайт ТСН.ua зібрав прогнози та сценарії експертів про те, як і коли може закінчитися війна в Україні.