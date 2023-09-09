Данія взяла з музеїв танки Leopard для навчання українських військових – ЗМІ

Три данських музеї надали для навчання бійців з України шість робочих танків.

Данія взяла декілька танків Leopard 1A5 з музеїв для навчання українських військовослужбовців. Як виявилось це танки були у набагато кращому стані, ніж машини, які перебували на зберіганні від 2005 року.

Про це пише Forbes.

"Вік Leopard 1A5 став проблемою. Більшість танків насправді належали німецькій фірмі Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft і простояли на складі протягом двох десятиліть. Вони потребували ремонту", - йдеться у публікації.

Тож було ухвалено рішення звернутися за допомогою до музеїв. Адже, як зазначив начальник штабу ЗС США, майор Кім Фонсека, було не так багато часу. І щоб навчання українських бійців розпочалося негайно, три музеї надали для цього шість робочих танків.

Через чотири місяці німецький виробник танків Rheinmetall почав постачати відремонтовані, практично нові Leopard 1A5. Десять з них одразу відправили до України, решту поставили для навчання військових.

Нагадаємо, на днях перші 10 танків Leopard-1 від Данії, Німеччини та Нідерландів прибули до України.

Раніше стало відомо, що Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard-1. ЗСУ можуть розраховувати на 25 танків.

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