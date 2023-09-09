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Прогноз погоди на 10 вересня: неділя в Україні буде сонячною та теплою

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Прогноз погоди на 10 вересня: неділя в Україні буде сонячною та теплою

Білка. / Фото: Pexels

На заході погода потішить більшим теплом, ніж в інших регіонах.

У неділю, 10 вересня, погода в Україні буде сонячною, та по-осінньому теплою. Опадів не прогнозується. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У неділю в областях буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Україні вночі стовпчики термометрів покажуть лише +4-9°. Вдень на переважній більшості території країни повітря прогріється до 18-23° тепла. 

Тепліше буде на заході країни, а також в Одеській областях: вночі температура становитиме +8-13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +21-26°.

Погода в Києві 

У неділю в Києві та області буде невелика хмарність і також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В області температура повітря вночі буде +4-9°, вдень - 18-23° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла, а вдень повітря прогріється до +20-22°.

Як повідомлялося, перші заморозки прийдуть до України вже цими вихідними. Зазначається, що найближчими днями погодні умови в Україні сформуються під впливом антициклону "Patricia", який прийде до нас із півночі Європи. 

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Дата публікації
Перегляди
107
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