Три лінії оборони окупантів: експерт розповів про труднощі під час наступу

Всі три лінії оборони російських окупаційних військ відрізняються одна від одної. Найлегшою для ЗСУ може стати третя лінія. Натомість на першій лінії проблема - це міни, а на другій - механізовані підрозділи ворога.

Про це під час телемарафону повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, перша лінія оборони росіян - це смуга забезпечення у п'ять кілометрів в середньому, друга лінія - 15 км. Друга лінія відрізняється від першою механізованою складовою: більша кількість техніки - БТР, БМП, БМД, танки, артилерія.

"Менша кількість мін - це правда. Але проблема - залізо. З цим залізом буде треба щось робити. До того ж, там більше використовується елемент маневру, мобільності. Саме для того вона створюється і насичується механізованою складовою, щоб чинити повноцінний спротив у двобої з супротивником", - розповів Коваленко.

Експерт вважає, що що "умовно легше може бути, коли ми вийдемо на третю лінію оборони" - це південніше Токмака. Токмак, каже Коваленко, - це межа другої та третьої ліній оборони.

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"Третя лінія оборони - тилова. Там переважно склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, штаби, ремонтні бази, комплекси ППО, вузли зв'язку. Тобто менше фортифікаційних споруд, загороджень, а більше логістики. Там може бути дійсно легше", - наголошує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий експерт Роман Світан розповів, коли ЗСУ можуть пройти три лінії оборони ворога. З його слів, аби прорватися на півдні України, а кожну лінію ЗСУ знадобиться по одному місяцеві.

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