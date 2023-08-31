Спадний Місяць 1-14 вересня 2023 року: що нас чекає в цей час

У період спадного Місяця від 1 до 14 вересня формуються обставини, що дозволяють отримати ефективні результати, набагато більші, ніж за попередні два місяці. Також це час дослідження прихованих аспектів життя, глибокого перетворення та внутрішньої трансформації.

Повня у Рибах 31 серпня сприяє підведенню підсумків та підготовці до нового циклу активності. Таке тло зберігається весь період спадного Місяця, тобто. до молодика 15 вересня. Енергії планет підтримують усіх, хто прагне особистісного розвитку та самопізнання, долаючи випробування на своєму шляху, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

1-3 вересня

Овни, Леви та Стрільці перебувають на піку активності, виходять на істинний шлях. Нюанс, на який ви раніше могли не звернути увагу, у цей час допоможе отримати користь з будь-якої ситуації. Дні плідної співпраці, прориву у справах та фінансового благополуччя.

1 вересня – спадний Місяць у Рибах, в Овні – від 16:25

Період місяця без курсу від 13:35 до 16:25.

16-й місячний день триває від ранку

17-й місячний день починається о 20:33

Вмикаємо розум, щоб уникнути емоційного струсу! День підходить для коригування своїх планів та вирішення заплутаних питань. Приваблюють далекі та таємничі партнери, все неординарне та трохи дивне.

2 вересня – спадний Місяць в Овні

17-й місячний день триває від ранку

18-й місячний день починається о 20:48

Якщо поєднати активне енергетичне тло і до всього підходити структурно, то вдасться в короткі терміни отримати практичні результати. Успіх супроводжує сміливих і підприємливих людей, розумний ризик вітається.

3 вересня – спадний Місяць у Овні, у Тельці – від 17:59

Період місяця без курсу від 14:56 до 17:59

18-й місячний день триває від ранку

19-й місячний день починається о 21:03

Найкраще, цього дня – діяти та заявляти про себе, здійснювати свої плани. Гармонійний і сприятливий день, особливо перша половина, вона дає можливість максимально використовувати внутрішню енергію. Свято натхнення для творчих людей!

4-5 вересня

Тельці, Діви та Козороги отримають максимальну вигоду, якщо цими днями займуться матеріальними справами, пошуком інвесторів, розвитком ділових зв'язків. Партнерські відносини з іноземцями приносять задоволення. Період сприятливий для звернення до офіційних інстанцій, переоформлення документів.

4 вересня – спадний Місяць у Тельці

19-й місячний день триває від ранку

20-й місячний день починається о 21:21

Перед багатьма людьми відкриваються позитивні можливості, пов'язані з грошима, нерухомістю, місцем проживання. Сприятливий день для закордонних поїздок, вирішення фінансових проблем, отримання юридичної допомоги.

5 вересня – спадний Місяць у Тельці, у Близнятах – від 23:06

Період місяця без курсу від 19:45 до 23:06

20-й місячний день триває від ранку

21-й місячний день починається о 21:44

Тривають сприятливі тенденції попереднього дня. Тривала робота приносить хороші фінансові результати, майнові питання вирішуються якнайкраще. Приходить відчуття стабільності та спокою. Нарешті можна видихнути і трохи розслабитися.

6-7 вересня

Близнята, Терези та Водолії легше досягають мети цими днями. Реалізації найсміливіших планів сприятиме накопичений досвід та невитрачені сили. Ідеальні дні, щоб зайнятися фінансовими питаннями: ви зможете повернути борг, на який давно не розраховували, чи отримати кошти на вигідних умовах.

6 вересня – спадний Місяць у Близнятах

21-й місячний день триває від ранку

22-й місячний день починається о 22:13

Може з'явитися спокуса використовувати інших у своїх корисливих цілях, можливо навіть несвідомо. Намагайтеся не піддаватися цьому пориву і не потрапити на гачок маніпуляторів. Підхожий день для внутрішньої перезавантаження, тобто. для аналізу власних думок, почуттів та емоцій, аналізу своєї поведінки та минулого досвіду.

7 вересня – спадний Місяць у Близнятах

22-й місячний день триває від ранку

23-й місячний день починається о 22:53

Від самого ранку багатьох людей накривають хвилеподібні напади туги, песимістичний настрій позбавлятиме волі до дій або ж, навпаки, змусить наводити безладну суєту, від якої навряд чи вийде толк. Цього дня має сенс приділити час внутрішній роботі над собою, аналізу своїх слів та вчинків.

8-10 вересня

Меланхолійний стан душі буде спонукати Раків, Скорпіонів та Риб як до самоаналізу, так і до аналізу навколишніх людей, а також того, що відбувається навколо. Внаслідок чого представники цих знаків зодіаку дійдуть правильних висновків. Сприятливе навчання та будь-яка робота з інформацією

8 вересня – спадний Місяць у Близнятах, у Раку – від 08:00

Період місяця без курсу від 01:21 до 08:00

23-й місячний день триває від ранку

24-й місячний день починається о 23:44

Ідеальний час для самовдосконалення, до того ж як фізичного, і морального чи інтелектуального. Важливо бути м'якими, неквапливими, утриматися від пліток та суєти. Розводити бурхливу активність сьогодні точно не варто, адже Місяць, що стрімко убуває, знижує ефективність від докладених зусиль.

9 вересня – спадний Місяць у Раку

24-й місячний день триває від ранку

Посилюються романтичні настрої, люди стають більш чутливими, сентиментальними, схильними до мрійливості та спогадів. Взаємини з протилежною статтю стають більш задушевними та емоційно наповненими. І крім того, є в цей час можливість потрапити під чужий вплив.

10 вересня – спадний Місяць у Раку, у Леві – від 19:36

Період місяця без курсу від 15:47 до 19:36

25-й місячний день починається о 00:45

Опозиція Місяця і ретро-Плутона змушує напруженість, що накопичилася в підсвідомості, вириватися назовні всілякими істеричними проявами. День краще провести у тиші, не піддаючись на провокації навколишнього світу. Енергетичне тло дня сприяє відвертим розмовам між людьми, що люблять одне одного.

11-12 вересня

Овни, Леви, Стрільці найсильніше відчують складне тло цього дня. Представники цих знаків марно метушаться в цей період, витрачають енергію на балаканину та марні дії. Велика спокуса піддатися ілюзії своїх досягнень. Утримайтеся від активної діяльності, більше відпочивайте. Виявляйте вибірковість у контактах.

11 вересня – спадний Місяць у Леві

25-й місячний день триває від ранку

26-й місячний день починається о 01:54

Багато хто схильний до необачних вчинків. Внутрішня потреба діяти не узгоджується з енергетичним потенціалом цього дня. Місяць, що все ще тане, викрадає фізичні та психічні сили, роблячи людей неповороткими і плутаними у своїх висловлюваннях.

12 вересня – спадний Місяць у Леві

Період Місяця без курсу від 18:05

26-й місячний день триває від ранку

27-й місячний день починається о 03:05

Слід серйозно поставитися до імпульсів свого тіла, поберегти свої розхитані нерви. Внутрішні протиріччя роздиратимуть на частини, не даючи спокою ні на хвилину. Уникайте будь-яких фінансових операцій, вирішення житлових питань та паперової тяганини. Присвятіть день чомусь плавному і неквапливому.

13-14 вересня

Тельці, Діви, Козороги змушені подумати про те, як економніше витрачати свої ресурси. Велика ймовірність незапланованих витрат, затримок із виплатами. Дні напередодні молодика завжди непрості, тому потрібно просто трохи потерпіти і не турбуватися про те, що наважиться трохи пізніше, у більш вдалий час.

13 вересня – спадний Місяць у Леві, у Діві – від 08:17

Період Місяця без курсу триває до 08:17

27-й місячний день триває від ранку

28-й місячний день починається о 04:16

Бажано завершити короткострокові проєкти, але в жодному разі не розпочинати нових до 16 вересня. Складний день для особистих взаємин, але у діловій сфері загалом усе вдається. Романтичні партнери стають більш підозрілими та вимогливими, схильні до непотрібних перевірок вірності.

14 вересня – спадний Місяць у Діві

28-й місячний день триває від ранку

29-й місячний день починається о 05:57

День перед молодиком у Діві 15 вересня о 04:59 пов'язаний із тривогами з приводу і без. 29-й місячний день часто супроводжується пригніченим настроєм. Меркурій стаціонарний – виходить із фази ретроградного руху. Цього дня важливо дотримуватися нейтралітету у взаєминах із колегами. А краще зробити собі відпочинок для відновлення сил, взяти відгул.

Читайте також: