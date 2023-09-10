Генсек ООН совершенно не понимает, что происходит в Украине – Подоляк

Генсек ООН Антониу Гутерриш не заинтересован в том, чтобы война закончилась справедливым финалом.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Так советник ОП отреагировал на слова генсека ООН о том, что "стороны хотят продолжать войну". Кроме того, Подоляк отметил, что "эти слова – абсурд".

"Это четко фиксирует позицию Гутерриша как человека, совершенно сознательно не понимающего, что происходит в Украине. Абсолютно не заинтересованого в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом. Абсолютно зависима от российской точки зрения на эту войну", — добавил он.

"Эта позиция абсолютно точно поощряет Россию к продолжению войны, к максимизации войны, к увеличению масштаба войны и атакам на гражданское население", — сказал он.

Напомним:

Немецкая газета со ссылкой на секретное письмо опубликовала статью о тайных переговорах ООН с Россией по поводу возможного ослабления санкций против Москвы. Отмечается, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление "зернового соглашения".

Речь идет о четырех уступках Кремлю: подключении к системе SWIFT "Россельхозбанка", страховании российских судов от атак со стороны Украины, возвращении РФ замороженных активов и разрешении судам из России вновь заходить в порты стран Евросоюза.

Соглашение, известное как Черноморская инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле 2022 года. Затем ее несколько раз продолжали.

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