Путин – гей: экс-депутат Госдумы РФ рассказала о его любовниках

Путин щедро откупается от своих женщин, чтобы действительно скрывать свою ориентацию, считает бывшая депутат РФ.

Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова шокировала ориентацией российского диктатора Владимира Путина. Она утверждает, что глава Кремля – гей и что ему интересны "молодые музыканты", среди них – российский виолончелист Сергей Ролдугин.

Об этом Максакова рассказала в эфире Freedom.

"Кабаева принимает подарки, купается в роскоши, но ее возраст путинской сертифицированной наложницы недолг, как это было прежде всего у всех ее предшественниц — у Людмилы Путиной-Шкребневой, Светланы Кривоногих, Ольги Кабо и др. От всех этих женщин Путин щедро откупался и каждая из них их не знает тяжести, нужды бедности", — отметила она.

Однако, по ее предположениям, интимные интересы Путина "направлены на телесные утехи другого пошиба", на мужчин.

"Он носит "спартанский характер" и отсылает нас к античным балладам и притчам о крепкой мужской дружбе. Например, с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которому он раскошелился гораздо больше и подарил не только Дом музыки в Санкт-Петербурге, такой "Версаль", где он теперь "слушает" младших молодых дарований, которые, вероятно, ласкают ему не только слух и взгляд, но и знаменитый панамский оффшор в 2 млрд долларов", — заявила она.

Напомним, ранее эксКГБовец Сергей Жирнов шокировал заявлением об ориентации Путина и назвал его "избранников".

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