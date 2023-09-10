Путін - гей: ексдепутатка Держдуми РФ розповіла про його коханців

Путін щедро відкуповлюється від своїх жінок, аби насправді приховувати свою орієнтацію, вважає колишня депутатка РФ.

Ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова шокувала орієнтацією російського диктатора Володимира Путіна. Вона стверджує, що очільник Кремля - гей і що йому цікаві "молоді музиканти", серед них - російський віолончеліст Сергій Ролдугін.

Про це Максакова розповіла в ефірі Freedom.

"Кабаєва приймає подарунки, купається в розкоші, але її вік путінської сертифікованої наложниці недовгий, як це було насамперед у всіх її попередниць - у Людмили Путіної-Шкребневої, Світлани Кривоногих, Ольги Кабо та інших. Від усіх цих жінок Путін щедро відкуповлювався і кожна з них не знає тяжкості, потреби бідності", - зазначила вона.

Однак, за її припущеннями, інтимні інтереси Путіна "спрямовані на тілесні втіхи іншого штибу", на чоловіків.

"Він носить "спартанський характер" і відсилає нас до античних балад та притч про міцну чоловічу дружбу. Наприклад, з віолончелістом Сергієм Ролдугіним, якому він розщедрився набагато більше і подарував не тільки Будинок музики в Санкт-Петербурзі, такий "Версаль", де він тепер "слухає" молодших молодих обдарувань, які, ймовірно, пестять йому не тільки слух і погляд, а й знаменитий панамський офшор 2 млрд доларів", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше ексКДБівець Сергій Жирнов шокував заявою про орієнтацію Путіна та назвав його "обранців".

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