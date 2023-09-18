Салліван та голова МЗС Китаю обговорили війну в Україні

Також сторони обговорили ситуацію навколо Тайваню.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван та голова Міністерства закордонних справ Китаю Ван І провели зустріч, на якій обговорили питання російської агресії проти України та ситуацію навколо Тайваню.

Про це інформує пресслужба Білого дому, передає Укрінформ.

У США заявили про важливість миру та стабільності у Тайванській протоці.

"Сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України та проблеми у Тайванській протоці", – йдеться у комюніке.

Також повідомляється, що Вашингтон стурбований можливим порушенням стабільності навколо Тайваню.

"Обидві сторони зобов'язалися підтримувати цей стратегічний канал зв'язку та продовжувати додаткову взаємодію та консультації на високому рівні у ключових областях між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою у найближчі місяці", – додали у Білому домі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готуються до війни з Китаєм на основі досвіду України.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія має проблеми з озброєнням, тому Путін шукає підтримки серед своїх партнерів — Китаю та Північної Кореї.

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