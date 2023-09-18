Жителів російського Шебекіно налякали сирена і вибух

Місцева влада повідомила про “приліт” на території одного з промислових підприємств.
Увечері у неділю, 17 вересня, у прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ жителів міста Шебекіно налякали сирени, місцеві пабліки повідомляли про гучний вибух.
Місцеві Telegram-канали писали про обстріл міста, люди отримували смс-повідомлення про необхідність пройти в укриття.
Місцева адміністрація тривалий час не давала жодних пояснень з приводу тривоги і нарешті заявила, що “запуск системи оповіщення населення у всіх мікрорайонах міста пов'язаний із технічною помилкою”.
“Зафіксовано приліт одного снаряда на територію промислового підприємства за межею житлової забудови. Без постраждалих. Обстеження щодо руйнувань проводитиметься у світлий час доби”, - написав голова Шебекінського округу Володимир Жданов.
Він закликав громадян зберігати спокій і пообіцяв повідомляти особисто про надзвичайні ситуації.
Нагадаємо, цього ж дня росіяни заявили про нову атаку на військовий аеродром "Шайковка" у Калузькій області і традиційно звинуватили Україну.
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