Жителів російського Шебекіно налякали сирена і вибух

Місцева влада повідомила про “приліт” на території одного з промислових підприємств.

Увечері у неділю, 17 вересня, у прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ жителів міста Шебекіно налякали сирени, місцеві пабліки повідомляли про гучний вибух.

Місцеві Telegram-канали писали про обстріл міста, люди отримували смс-повідомлення про необхідність пройти в укриття.

Місцева адміністрація тривалий час не давала жодних пояснень з приводу тривоги і нарешті заявила, що “запуск системи оповіщення населення у всіх мікрорайонах міста пов'язаний із технічною помилкою”.

Заклики сховатися в укритті, які отримували жителі російського Шебекіно 17 вересня / Фото: із соцмереж

“Зафіксовано приліт одного снаряда на територію промислового підприємства за межею житлової забудови. Без постраждалих. Обстеження щодо руйнувань проводитиметься у світлий час доби”, - написав голова Шебекінського округу Володимир Жданов.

Він закликав громадян зберігати спокій і пообіцяв повідомляти особисто про надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, цього ж дня росіяни заявили про нову атаку на військовий аеродром "Шайковка" у Калузькій області і традиційно звинуватили Україну.

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