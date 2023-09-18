Жителей российского Шебекино испугали сирена и взрыв

Местные власти сообщили о "прилете" на территории одного из промышленных предприятий.

Вечером в воскресенье, 17 сентября, в приграничной с Украиной Белгородской области РФ жителей города Шебекино испугали сирены, местные паблики сообщали о громком взрыве.

Местные Telegram-каналы писали об обстреле города, люди получали смс-сообщения о необходимости пройти в укрытие.

Местная администрация долго не давала никаких объяснений по поводу тревоги и наконец заявила, что "запуск системы оповещения населения во всех микрорайонах города связан с технической ошибкой".

Призывы спрятаться в укрытии, которые получали жители российского Шебекино 17 сентября / Фото: из соцсетей

"Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за пределом жилой застройки. Без пострадавших. Обследование по разрушениям будет проводиться в светлое время суток”, — написал председатель Шебекинского округа Владимир Жданов.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и пообещал сообщать лично о чрезвычайных ситуациях.

Напомним, в этот же день россияне заявили о новой атаке на военный аэродром "Шайковка" в Калужской области и традиционно обвинили Украину.

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