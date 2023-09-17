В Умани умер паломник-хасид: что произошло

В воскресенье, 17 сентября, в городе Умани Черкасской области во время традиционного празднования иудейского нового года Рош га-Шана, на которое собираются паломники-хасиды со всего мира, неожиданно умер мужчина.

Как сообщает местный Telegram-канал "Черкассы инфо", одному из паломников стало плохо.

"Медики на месте происшествия констатировали смерть", — сообщила представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.

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В комментарии Obozrevatel спикер областной полиции добавила, что сообщение о внезапной смерти хасида поступило в полицию около 17:30 от врачей скорой помощи. По ее словам, следы насильственной смерти на его теле не обнаружены.

"Сведения о происшествии внесли в реестр заявлений и сообщений о совершении уголовных и других правонарушений", – сказала Зоя Вовк.

Напомним, в Умани с понедельника, 11 сентября, ввели особый режим въезда/выезда, а также передвижение по городу из-за прибытия хасидов. По информации украинского МВД, по состоянию на 15 сентября в Умань прибыло 32 332 паломников-хасидов.

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