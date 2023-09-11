В Умань прибыли более 3 тысяч хасидов – в городе ввели особый режим

В Умани с понедельника, 11 сентября, ввели особый режим въезда/выезда, а также передвижение по городу через прибытие хасидов.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Так, в Умани функционируют девять пропускных пунктов. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Задействованы пешие патрули.

"Несмотря на предупреждение как на уровне дипломатических служб, так и ОВА, сейчас уже более трех тысяч паломников", — рассказал он.

Табурец также напомнил, что в микрорайоне паломничества хасидов запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Комендантский час в городе действует с 00:00 до 4:00.

По оценкам Израиля, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. Особый режим в Умани продлится с 11 по 21 сентября.

Рош га-Шана (еврейский Новый год) в 2023 году будут отмечать с 15 по 17 сентября.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к хасидам с призывом воздержаться от традиционного паломничества в Умань во время праздника Рош га-Шана, потому что там негде укрыться от ракет.

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