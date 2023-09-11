Поляки меняют отношение к украинским беженцам — названы причины

Четверть поляков изменили отношение к украинцам к худшему за последний год.

Хотя большинство польских граждан сохраняют доброжелательность к украинцам, появились те, кто изменил свое отношение к негативному.

О причинах и динамике такой статистики, сообщает yavp.pl.

Согласно исследованию компании Personal Service, обнародованной во время Экономического Форума в польском городе Карпач, 56% поляков не изменили своего отношения к украинцам в 2023 году. Однако 26% респондентов признают ухудшение отношения к беженцам из Украины.

Кто из польских граждан наиболее недоволен беженцами из Украины – статистика

респонденты в возрасте 25-34 лет (33%),

респонденты в возрасте 18-24 (30%),

респонденты в возрасте 35-44 лет (30%)

Зимой 2023 об негативном отношении к украинцам заявляли 14% поляков – на 4% больше, чем в конце 2022 года. В новом опросе эта доля увеличилась. Теперь 17% участников указали свое негативное отношение к украинцам.

Почему поляки стали хуже относиться к беженцам

украинцы имеют высокие требования к помощи Польши (67%),

социальная помощь гражданам Украины слишком долго длится и ее слишком много (36%),

страх, что Польша может быть вовлечена в конфликт с Россией из-за помощи Украине (14%)

"Ситуация ухудшается из-за расходов, связанных с войной в Украине. Поляки сейчас сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам. Это разочарование оборачивается снижением готовности помогать. Более того, неизвестно, когда закончится война, а значит, как долго будет необходимость поддерживать украинцев", – объясняют авторы опроса.

Тем временем президент Украины заявил, если Запад уменьшит помощь Украине, это не только приведет к продолжению войны, но и создаст "риски для Запада на его собственном подворье" в контексте украинских беженцев.

Читайте также: