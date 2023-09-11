Поляки змінюють ставлення до українських біженців — названо причини

Чверть поляків змінили ставлення до українців на гірше за останній рік.

Хоча більшість польських громадян зберігають доброзичливість до українців, з'явилися ті, хто змінив своє ставлення на негативне.

Про причини та динаміку такої статистики повідомляє yavp.pl.

Згідно з дослідженням компанії Personal Service, що було оприлюднено під час Економічного Форуму в польському місті Карпач, 56% поляків не змінили свого ставлення до українців 2023 року. Однак 26% респондентів визнають погіршення ставлення до біженців з України.

Хто з польських громадян найбільш незадоволений біженцями з України – статистика

респонденти віком 25-34 років (33%),

респонденти віком 18-24 (30%),

респонденти віком 35-44 років (30%)

Взимку 2023 року про негативне ставлення до українців заявляли 14% поляків – на 4% більше, ніж у кінці 2022 року. У новому опитуванні ця частка збільшилася Тепер 17% учасників вказали своє негативне ставлення до українців.

Чому поляки стали гірше ставитися до біженців

українці мають високі вимоги до допомоги Польщі (67%),

соціальна допомога громадянам України надто довго триває і її забагато (36%),

страх, що Польща може бути втягнута у конфлікт із Росією через допомогу Україні (14%)

"Ситуація погіршується через витрати, пов’язані з війною в Україні. Поляки зараз стикаються з шаленою інфляцією та зростанням платежів по кредитах. Це розчарування обертається зниженням готовності допомагати. Ба більше, невідомо, коли закінчиться війна, а отже, як довго буде потреба підтримувати українців", – пояснюють автори опитування.

Тим часом президент України заявив, якщо Захід зменшить допомогу Україні, це не лише призведе до продовження війни, а ще й створить “ризики для Заходу на його власному подвір’ї” в контексті українських біженців.

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