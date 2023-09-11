Репер Yarmak розповів, що раніше слухав Арестовича і чому припинив це робити

Відомий співак і військовий, який від перших днів повномасштабної війни захищає Україну, Yarmak розповів про те, що на початку повномасштабного вторгнення слухав ефіри колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Таку заяву він зробив у коментарі YouTube-каналу “Брати Яковлеви”.

“На війні завжди потрібно показувати тільки позитивні моменти, щоб не було демотивації. У нас немає іншого варіанту, окрім як мотивувати людей в такій нерівній боротьбі з таким великим ворогом”, — розповів військовий.

Він каже, що не відчуває своєї провини за те, що якось підбадьорював людей у медійному просторі — наприклад, коли писав про те, що Крим ми обов’язково відіб’ємо. “Цю провину мають відчувати різні Арестовичі”, — зазначив Yarmak.

Він зізнався, що в перші місяці війни, коли ще був абсолютно далеким від військової справи, слухав ефіри Арестовича: “Він був офіційним представником Офісу президента. Грубо кажучи, його слова сприймались як офіційна позиція на той момент. А потім чим більше я заглиблювався у військову справу, тим більше я розумів, що це інформація для таких зівак, що просто капець”.

“Арестович не знаходить відгуку у людей з державницькими поглядами, тому він шукає свою аудиторію, яка йому до сих пір вірить”, — резюмував військовий.

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович не відкидає, що для того, щоб швидко стати учасником НАТО, Україні доведеться тимчасово “відмовитися” від своїх територій.

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