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Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні

Кирило Баданов

Кирило Буданов прокоментував, яким має бути завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував завершення війни в Україні і назвав єдиний можливий варіант.  

Про це очільник ГУР сказав під час обговорення на "Ялтинській  Європейській Стратегії".

"Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя. Прикордонні сутички ніколи не зупиняться, обмін ракетними ударами і ударами безпілотників буде продовжуватись.  Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років", - наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов дав оптимістичний прогноз щодо закінчення війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
146
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