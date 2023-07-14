После войны в Украине мужчин станет больше чем женщин: ученый объяснил, в чем причина

Война в Украине продолжается, каждый день на фронте гибнут наши защитники, защищая свой народ от оккупантов. Миллионы украинок выехали за границу, чтобы спастись от войны. Сайт ТСН.ua узнавал, каким будет соотношение мужчин и женщин в Украине после окончания войны и как, по прогнозам ученых, будет меняться ситуация в послевоенные годы.

По данным Государственной службы статистики Украины, с 1991 года по начало 2022 года на 100 женщин в Украине приходилось 86 мужчин. В некоторые годы колебания этих цифр изменялись, но не существенно.

Почему женщины не вернутся в Украину

"По нашему прогнозу, который мы разрабатывали в мае-июне этого года, после окончания войны соотношение женщин и мужчин будет — 90-91 мужчина на 100 женщин. Объясню почему. Хоть и мужчин больше погибает на войне, но мы считаем, что значительная часть женщин не вернется из-за границы в Украину после окончания войны, поэтому диспропорция будет меньше. При составлении прогноза была разработана гипотеза о миграционном поведении населения после окончания войны по которой было определено соотношение женщин, которые вернутся в Украину или останутся за границей. В результате соотношение мужчин и женщин изменилось", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

После окончания войны значительная часть женщин не вернутся в Украину. / Фото: Getty Images

Ученый добавляет, что все зависит от того, как женщины устроятся в других странах, найдут ли там достойную работу, какой будет политика этих государств по отношению к нашим беженцам после окончания войны.

"Кроме того, очень важно — есть ли жилье у этих женщин в Украине, будет ли у них здесь работа, остались ли здесь живыми их мужчины. Причин очень много, которые на это влияют, главная — продолжительность войны. За границей находится очень много людей, которые родом именно из восточной Украины, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Поэтому мы считаем, что значительная часть женщин не вернутся в Украину", — добавляет Александр Гладун.

Мужчины будут искать женщин

Что касается людей в репродуктивном возрасте – от 15 до 49 лет, то здесь, по прогнозам ученых, будет преимущество мужчин, оно будет колебаться где-то на уровне 110 мужчин на 100 женщин, потому что именно эта группа женщин составляет большинство среди тех, которые сейчас уехали из Украины.

"Может быть так, что после окончания войны мужчин репродуктивного возраста будет больше чем женщин. Это по нашему прогнозу будет в 2025 году и дальше. Хотя репродуктивный возраст касается только женщин, он, кстати, по международным стандартам составляет возрастную прослойку с 15 до 49 лет. Конечно, некоторые женщины могут рожать детей в 13 лет, в зависимости от биологических особенностей, а также могут рожать и после 50. Но этот процент очень мал. У мужчин нет такого понятия как репродуктивный возраст, мужчина может и в 100 лет зачать ребенка", — объясняет сайту ТСН.ua ученый.

После окончания войны мужчин репродуктивного возраста будет больше, чем женщин / Фото: pixabay.com

Он добавляет, что примерно три четверти женщин, вступающих в брак, имеют возраст 18-34 года, а мужчины — 21-39 лет.

"Мы сравнили эту категорию людей в возрасте 15-49 лет, и вышло что на 100 женщин будет 110 мужчин. То есть сильного пола после окончания войны будет больше. Причина в том, что большая часть женщин этой возрастной группы за границей, и они за нашим прогнозом не вернутся в Украину", – рассказывает Александр Гладун.

Кто будет кормить детей и пожилых людей

Кроме того, ученые спрогнозировали, какой будет демографическая нагрузка в Украине после войны. Демографическая нагрузка – это суммарное отношение детей и людей старшего пенсионного возраста к людям трудоспособного возраста. То есть той категории, которая везет на себе локомотив под названием Украина.

По словам Александра Гладуна, в Украине люди трудоспособного возраста согласно законодательству – это люди в возрасте от 16 до 60 лет. Человек в 16 лет уже может выходить на рынок труда, а 60 лет – предел официального ухода на пенсию. Хотя у нас государственные служащие выходят на пенсию в возрасте 62 лет.

"Понятно, что люди у нас работают и после 60 лет. Но для исследования мы взяли именно такой возрастной срез – от 16 до 60 лет. Как это рассчитывается? Берем численность детей в возрасте 0-15 лет к ним прибавляется население в возрасте 60 лет и старше, а затем берется отношение к количеству лиц 16 и 59 лет. Затем все это умножается на 1000, то есть рассчитывается на тысячу человек. Так вот, если взять данные на начало независимости Украины за 1991 год, то у нас демографическая нагрузка была 708 ( из них детьми 389, а лицами старше 60 лет — 319), то есть столько детей и лиц в возрасте 60 лет и старше на когорту трудоспособного населения. До 1999 года у нас преобладала нагрузка именно детьми, а после – населением в возрасте 60 лет и старше. А на начало 2022 года демографическая нагрузка у нас было 688 — 270 за счет детей и 418 за счет лиц старше 60 лет", — объясняет ученый.

На трудоспособное население Украины возрастет нагрузка людьми старше 60 лет / Фото: pixabay.com

По прогнозу ученых, после 2025 года демографическая нагрузка будет уменьшаться, а затем снова расти.



"На 2037 год демографическая нагрузка будет составлять 624, но детьми — 174, а лицами старше 60 лет — 450. То есть по сравнению с 1991 годом демографическая нагрузка уменьшится, но пропорция между детьми и людьми старше 60 лет увеличится. Вырастет нагрузка именно пожилыми людьми, которым 60 лет и старше. Конечно, поэтому следует ожидать нагрузки на формирование Пенсионного фонда, а также на группу трудоспособных лиц, которые наполняют Пенсионный фонд. Уменьшение нагрузки детьми – это тоже тревожный колокольчик, потому что у нас постоянно снижается рождаемость", – отмечает Александр Гладун.

Почему могут просмотреть прогноз

Ученый объясняет, что их прогноз складывался в условиях полной неопределенности по поводу рождаемости, смертности и миграции населения. За основу бралась территория нашего государства в границах 1991 года, то есть с Крымом и временно оккупированными территориями.

"Нам пришлось делать экспертную оценку. Если после окончания войны восстановится демографическая статистика и мы реально увидим, сколько людей вернулось в Украину, то этот прогноз будет пересматриваться. Возможно, он будет пересматриваться уже в конце этого года, если ситуация будет меняться. Просмотр прогноза — это стандартная процедура. Например, ООН по всем странам мира разрабатывает прогноз до 2100 года и раз в два года его пересматривает. Поэтому если у нас изменится ситуация, то изменится и сам прогноз. Сейчас он такой – соответственно данным, которые мы имели на конец мая и начало июня этого года", - отмечает Александр Гладун.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о катастрофическом падении рождаемости: как изменится численность населения в Украине после войны.

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