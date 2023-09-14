Кто такие хасиды и почему они едут в Умань (фото)

Каждый хасид стремится хоть раз в жизни побывать в Умани – на могиле своего духовного учителя.

В Умань уже съехались более 20 тыс. хасидских паломников со всего мира, чтобы в течение 15-17 сентября отпраздновать иудейский новый год – Рош га-Шана. Именно в Умани расположена могила духовного лидера хасидов, и они верят, что празднование там нового года принесет счастье.

Кто такие хасиды и почему они едут в Украину – читайте на ТСН.ua.

Кто такие хасиды

Термин хасид (в переводе с иврита – благочестивый; сторонник, последователь) обозначает человека, глубоко погруженного в кабалу – духовное мистически-философское учение иудаизма.

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Хасидизм – мистическое ответвление иудаизма, течение, которое возникло как оппозиция к ортодоксальному иудаизму в первой половине XVIII века на территории Украины, а именно на Подолье и с ответвлением на Галичине и Волыни. Основатель этого движения – Баал Шем Тов (настоящее имя – Исраэль бен Элизер) – выходец из бедной семьи, проживавшей в селе Окопы (сейчас это село на юге Тернопольщины).

Хасидизм быстро распространился по Восточной Европе, однако значительная часть хасидов эмигрировала в результате Первой и Второй мировых войн, а также ряда гражданских конфликтов и послевоенной "борьбы с космополитизмом" в СССР. На сегодняшний день большинство сторонников хасидизма проживают в США, Израиле, Великобритании.

Хасиды в Умани / Фото: Getty Images

Хасидская вера

Сторонники хасидизма предпочитают искреннюю веру и благочестивость в будничной жизни. Современный хасидизм отличается своей консервативностью и социальной изоляцией.

"Главные особенности хасидизма, если коротко, это приоритет религиозного чувства и нравственной жизни над сухой ученостью и ритуалами. Что, впрочем, совсем не исключает глубокого изучения Торы и кабалы", – объяснял в свое время главный раввин Киева Йонатан Маркович.

Один из ключевых принципов хасидизма – связь с духовными лидерами (цадиком или ребе), которые считаются посредниками между верующими и Богом. Они являются образцом благочестия и праведного поведения, у них просят советов и наставлений в повседневной жизни.

Хасиды особое значение придают молитве и важно не только ее содержание, но и чувство и вдохновение от нее. Именно поэтому хасиды во время молитвы и чтения Священного Писания стремятся быть в восторженном настроении. Они верят, что молитва помогает человеку влиять на Бога, а через него – на весь мир.

Хасиды в Умани / Фото: Getty Images

Одна из особенностей хасидского учения – предсказание. Хасиды верят, что в состоянии самовозбуждения можно добиться ясновидения, чудодействия и предсказания, услышать "бат-ном" – небесный голос.

Как живут хасиды

Хасиды объединяются в отдельные независимые группы – династии. Каждую из них возглавляет наследственный лидер – ребе. Он считается духовным авторитетом, с которым последователь должен быть связан, чтобы приблизиться к Богу. Поэтому уважение и подчинение ребе – ключевой принцип хасидов.

Различные династии хасидов имеют общие убеждения, но действуют обособленно и имеют уникальные черты и обычаи. Принадлежность к династии часто сохраняется в семьях на протяжении нескольких поколений. Быть хасидом – это и религиозны, и социологический аспект, ведущий за собой рождение в определенном сообществе и верность династии ребе. Существует несколько династий, имеющих тысячи семей среди своих последователей, а также десятки меньших.

Почему хасиды едут в Умань

В конце жизни в Умань переехал жить цадик (верховный раввин-учитель) Нахман, распространявший хасидизм, который был правнуком основателя этого течения. Он завещал похоронить себя именно в Умани, потому что в свое время во время гражданского восстания – Колиивщины – в городе было уничтожено большое количество евреев.

Последняя проповедь Нахмана была приурочена к новому году по иудейскому календарю. Именно в ней цадик приказал последователям похоронить себя в Умани и приезжать каждый год на его могилу.

Могила раввина Нахмана в Умани / Фото: Википедия

Именно после смерти Нахмана в 1810 году начинается история паломничества хасидов в Умань. Они верят, что именно на могиле духовного учителя следует праздновать иудейский новый год – Рош га-Шана, ведь тогда год будет счастливым и полным благополучия. Хасиды также верят, что именно в таком месте смогут установить особую связь со Всевышним.

Хасиды в Умани / Фото: Getty Images

Несмотря на войну России против Украины, в 2022 году в Умань съехались 29 тыс. хасидов. По состоянию на 14 сентября 2023 года в город прибыли уже 22 тыс. паломников, чтобы отметить Рош га-Шана с 15 по 17 сентября.

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