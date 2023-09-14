Хто такі хасиди і чому вони їдуть до Умані (фото)

Кожен хасид прагне божай раз за життя побувати в Умані – на могилі свого духовного вчителя.

До Умані вже з’їхалися понад 20 тис. хасидських паломників з усього світу, аби протягом 15-17 вересня відсвяткувати юдейський новий рік – Рош га-Шана. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там нового року принесе щастя.

Хто такі хасиди і чому вони їдуть до України – читайте на ТСН.ua.

Хто такі хасиди

Термін хасид (у перекладі з івриту – побожний, благочестивий; прибічник, послідовник) позначає людину, глибоко занурену в кабалу – духовне містично-філософське вчення юдаїзму.

Хасидизм – містичне відгалуження юдаїзму, течія, яка виникла як опозиція до ортодоксального юдаїзму у першій половині XVIII століття на території України, а саме на Поділлі і з відгалуженням на Галичині та Волині. Засновник цього руху – Баал Шем Тов (справжнє ім’я – Ісраель бен Елізер) – виходець із бідної родини, що мешкала в селі Окопи (зараз це село на півдні Тернопільщини).

Хасидизм швидко поширився Східною Європою, однак значна частина хасидів емігрувала в результаті Першої та Другої світовий війн, а також низки громадянських конфліктів та поствоєнної "боротьби з космополітизмом" в СРСР. На сьогодні більшість прибічників хасидизму проживають у США, Ізраїлі, Великій Британії.

Хасиди в Умані / Фото: Getty Images

Хасидська віра

Прихильники хасидизму надають перевагу щиросердечній вірі та благочестивості у буденному житті. Сучасний хасидизм є вирізняється своєю консервативністю й соціальною ізоляцією.

"Головні особливості хасидизму, якщо коротко, це пріоритет релігійного почуття і морального життя над сухою вченістю і ритуалами. Що, втім, зовсім не виключає глибокого вивчення Тори та кабали", – пояснював свого часу головний рабин Києва Йонатан Маркович.

Один з ключовиї принципів хасидизму – зв’язок з духовними лідерами (цадиком або ребе), які вважаються посередниками між вірянами та Богом. Вони є взірцем побожності та праведної поведінки, у них просять порад та настанов у повсякденному житті.

Хасиди особливе значення надають молитві і важливий не лише її зміст, а й почуття та натхнення від неї. Саме тому хасиди під час молитви і читання Святого Письма прагнуть бути в захопленому настрої. Вони вірять, що молитва допомагає людині вплива ти на Бога, а через нього – на весь світ.

Хасиди в Умані / Фото: Getty Images

Одна з особливостей хасидського вчення – пророкування. Хасиди вірять, що у стані самозбудження можна досягти ясновидіння, чудодійства і пророкування, почути "бат-ном" – небесний голос.

Як живуть хасиди

Хасиди об'єднуються в окремі незалежні групи – династії. Кожну з них очолює спадковий лідер – ребе. Він вважається духовним авторитетом, з яким послідовник повинен бути пов'язаним, аби наблизитися до Бога. Тож пошана та підпорядкування ребе – ключовий принцип у хасидів.

Різні династії хасидів мають спільні основні переконання, але діють відокремлено та мають унікальні риси та звичаї. Приналежність до династії часто зберігається у сім'ях протягом кількох поколінь. Бути хасидом – це і релігійний і соціологічний аспект, який веде за собою народження в певній спільноті та вірність династії ребе. Існує кілька династій, що мають тисячі родин серед своїх послідовників, а також десятки менших.

Чому хасиди їдуть до Умані

Наприкінці життя до Умані переїхав жити цадик (верховний рабин-вчитель) Нахман, який поширював хасидизм і був правнуком засновника цієї течії. Він заповідав поховати себе саме в Умані, бо свого часу під час громадянського повстання – Коліївщини – у місті було знищено велику кількість євреїв.

Остання проповідь Нахмана була приурочена до нового року за юдейським календарем. Саме в ній цадик заповів послідовникам поховати себе в Умані і приїжджати щороку на його могилу.

Могила рабина Нахмана в Умані / Фото: Вікіпедія

Саме після смерті Нахмана 1810 року починається історія паломництва хасидів до Умані. Вони вірять, що саме на могилі духовного вчителя слід святкувати юдейський новий рік – Рош га-Шана, адже тоді рік буде щасливим та сповненим усіляких гараздів. Хасиди також вірять, що саме в такому місці зможуть встановити особливий зв'язок із Всевишнім.

Хасиди в Умані / Фото: Getty Images

Попри війну Росії проти України, 2022 року до Умані з’їхалися 29 тис. хасидів. Станом на 14 вересня 2023 року до міста прибули вже 22 тис. паломників, аби відзначити Рош га-Шана від 15 до 17 вересня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Умань святкує під звуки повітряних тривог. Хасидам запровадили низку обмежень

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