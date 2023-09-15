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В Умань прибыли паломники-хасиды: какая ситуация в городе

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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В Умань прибыли паломники-хасиды: какая ситуация в городе

Хасиды в Умани / Фото: МВС Украины в Telegram

Массовое паломничество брацлавских хасидов ежегодно проходит в Умани.

Так, 15 сентября в Умань прибыло 32 332 паломников-хасидов. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 088 паломников.

Об этом сообщило МВД Украины.

Хасиды в Умани / ©
Хасиды в Умани

Как отмечают в полиции, для тщательной проверки и регистрации паломников в Умани правоохранители развернули контрольно-пропускные пункты. В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах.

Хасиды в Умани / ©
Хасиды в Умани

Ранее отмечалось, что в Умань съехались более 20 тысяч хасидских паломников со всего мира. В течение 15-17 сентября они будут праздновать иудейский новый год – Рош га-Шана. Именно в Умани расположена могила духовного лидера хасидов, и они верят, что празднование там нового года принесет счастье.

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Дата публикации
Просмотры
658
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