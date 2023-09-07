Зеленский обсудил с Нетаньяху безопасность хасидов в Умани

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили вопросы обеспечения полноценного функционирования безвиза для украинцев и пути обеспечения безопасности паломников-хасидов во время ежегодного посещения Умани.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Учитывая приближение еврейского Нового года — Рош га-Шана — и ожидаемое массовое прибытие паломников-хасидов в Умань, были обсуждены пути обеспечения их безопасности", — отмечается в сообщении.

Зеленский заявил, что Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность.

По оценкам израильской стороны, в нынешнем году в Умань может прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов.

"Было подчеркнуто, что в настоящее время в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек. При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество будет сопровождаться высокими рисками в этом году", — проинформировали.

Президент считает, что это — вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования.

"Необходимы безотлагательные совместные действия для обеспечения безопасности большего количества людей", — отметил он.

Отдельно стороны обсудили возможность отправки в места паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Глава украинского государства отдельно поднял вопрос увеличения количества отказов украинцам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и отметил необходимость исправления этой ситуации.

Президент также отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины и поблагодарил за предоставление убежища украинцам, выехавшим в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. На встрече было отмечено возобновление бесплатного медицинского страхования в Израиле.

Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению РФ и обменялись мнениями о взаимодействии Украины и Израиля на международной арене.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 7 сентября, пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили безопасность Одесской области и ситуацию на поле боя.

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