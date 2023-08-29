Форма рук подскажет ваши сильные и слабые стороны: простой тест

В хиромантии говорят, что существует четыре главные формы рук: земля, огонь, воздух и вода. Определите свою и узнайте все об особенностях характера.

В это может быть трудно поверить, но анализ определенной части тела, например рук, дает четкое представление о том, кто вы на самом деле, включает различные аспекты вашей уникальности и индивидуальности, указывает на доминирующие черты характера, слабые и сильные стороны.

Форма рук соответствует четырем основным элементам: земле, огню, воздуху и воде. Просмотрите изображение ниже, чтобы узнать, какая у вас форма руки, а затем изучите пояснения к каждому элементу.

Форма рук по хиромантии / Фото: ТСН.ua

Форма руки: Земля

У людей с "земляными" руками квадратные ладони и короткие пальцы. А это значит, что из всех четырех углов (аспектов) их ладонь имеет одинаковый размер.

Сильными сторонами таких людей можно выделить: активность, рутинность (легко заниматься рутинными делами), стабильность.

Слабые стороны: такие люди могут быть немного упрямы, часто слишком одержимы своей точкой зрения и не воспринимают другие взгляды.

Форма руки: Огонь

Люди с такой формой руки имеют прямоугольные (удлиненные) ладони и короткие пальцы.

Их сильными сторонами в хиромантии называют: амбициозность, увлеченность делом, динамичность.

Есть у них и слабые стороны. В частности: плохое внимание, почему человеку часто становится скучно. Если не быть осторожными, разум может "блуждать" где-нибудь, а потому энтузиазм часто недолговечен.

Форма руки: Воздух

Люди с "воздушными" руками имеют квадратные ладони и длинные пальцы.

Главные сильные стороны их личности: часто это очень умные люди, которые могут быть вдумчивыми и много интересуются окружающим их миром.

Слабыми сторонами являются: иногда они выглядят как всезнайки, чем достаточно сильно раздражают других.

Форма руки: Вода

Люди с такой формой руки имеют удлиненные прямоугольные ладони и длинные пальцы.

Сильными сторонами таких людей в хиромантии называют: умение быстро адаптироваться к новым ситуациям, большое сочувствие другим.

Есть у них и слабые стороны: им трудно принимать важные решения или придерживаться плана, созданного ранее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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