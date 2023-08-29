Форма рук підкаже ваші сильні та слабкі сторони: простий тест

В хіромантії стверджують, що існує чотири основні форми рук: земля, вогонь, повітря і вода. Визначте свою і дізнайтесь все про особливості характеру.

В це може бути важко повірити, але аналіз певної частини тіла, наприклад, рук, дає чітке уявлення про те, хто ви насправді, включає різні аспекти вашої унікальності та індивідуальності, вказує на риси характеру, які домінують, слабкі та сильні сторони.

Форма рук відповідає чотирьом основним елементам: землі, вогню, повітря та воді. Перегляньте зображення нижче, щоб дізнатися, яка у вас форма руки, а далі вивчіть пояснення до кожного елемента.

Форма рук за хіромантією / Фото: ТСН.ua

Форма руки: Земля

Люди з "земляними" руками мають квадратні долоні та короткі пальці. А це означає, що з усіх чотирьох кутів (аспектів) їхня долоня має однаковий розмір.

Сильними сторонами таких людей можна назвати: активність, рутинність (легко займатися рутинними справами), стабільність.

Слабкі сторони: такі люди можуть бути трохи впертими, часто надто одержимі своєю точкою зору і не сприймають інші погляди.

Форма руки: Вогонь

Люди з такою формою руки мають прямокутні (видовжені) долоні і короткі пальці.

Їхніми сильними сторонами в хіромантії називають: амбітність, захопленність справою, динамічність.

Є в них і слабкі сторони. Зокрема: погана увага, через що людині часто стає нудно. Якщо не бути обережними, розум може "блукати" деінде, а тому ентузіазм часто недовговічний.

Форма руки: Повітря

Люди з "повітряними" руками мають квадратні долоні та довгі пальці.

Головні сильні сторони їхньої особистості: часто це дуже розумні люди, які можуть бути вдумливими і багато цікавляться світом, який їх оточує.

Слабкими сторонами є: іноді вони виглядають як всезнайки, чим досить сильно дратують інших.

Форма руки: Вода

Люди з такою формою руки мають видовжені прямокутні долоні та довгі пальці.

Сильними сторонами таких людей в хіромантії називають: вміння швидко адаптуватися до нових ситуацій, велике співчуття до інших.

Є в них і слабкі сторони: їм важко приймати важливі рішення чи дотримуватися плану, який був створений раніше.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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