НБУ визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

Правління Національного банку ухвалило рішення віднести АТ "Український будівельно-інвестиційних банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 вересня 2023 року, отже, віднесення АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України", – зазначили в регуляторі.

НБУ ухвалив рішення визнати банк неплатоспроможним у зв’язку з:

невиконанням ним письмової вимоги Нацбанку;

неврахуванням в повному обсязі зауважень Нацбанку до Плану заходів;

відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення Банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних;

зростанням ризиків щодо виконання "УКРБУДІНВЕСТБАНК" своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

4 серпня правління НБУ віднесло АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" до категорії проблемних. З цього моменту стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

"Кожен вкладник АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"", – наголосили в НБУ

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 1 вересня становить 606 млн грн.

Нагадаємо, раніше Національний банк оголосив про неплатоспроможність АТ "Місто Банк" через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

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