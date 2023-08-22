Принесе неприємності і проблеми: де категорично не можна вішати дзеркало

Дзеркала — невід'ємна частина нашого інтер'єру й життя. Вони допомагають розширити простір, створити відчуття глибини. Однак мало хто замислюється про те, де не має стояти дзеркало, щоб воно не принесло неприємності та проблеми.

П'ять місць в оселі, де не можна вішати дзеркало: викличе неприємності та навіть може бути небезпечно

Над газовою плитою

Дзеркало, яке розташоване над газовою плитою, може становити небезпеку й навіть спричинити пожежу. Можливо, ви про це не замислювалися, але приготування їжі може призвести до накопичення жиру й пари, які пошкодять дзеркало і стануть причиною займання. Крім того, наявність цього предмета інтер'єру відволікатиме від приготування їжі, що може також спричинити нещасні випадки.

Над раковиною у ванній кімнаті

Хоча дзеркало часто вішають саме там, воно може бути небезпечним через воду. Під час використання ванни чи душу вода може потрапляти на поверхню дзеркала, що призведе до його швидкого пошкодження. Крім цього, ванна кімната — це приміщення з підвищенним рівнем вологості. А це також негативно позначається на стані дзеркала. Щоб уникнути проблем, розміщуйте його на бічних стінах чи в інших місцях ванної кімнати.

Над ліжком у спальні

Де краще не вішати дзеркало? / Фото: Pexels

Дзеркала, які розташовані над ліжком, можуть створювати неприємні відчуття. Езотерики стверджують, що відображення людини, яка спить або відпочиває, може викликати негативні емоції. А ще такі дзеркала можуть відбивати світло від світильників чи інших джерел, що викликає дискомфорт під час засинання.

Якщо навпроти ліжка є вікно, то дзеркало додатково відбиватиме світло, утворюючи небажані відблиски та яскраві промені. Це може призвести до відчуття дратівливості, вам буде важко зосередитися, відпочити.

Біля вхідних дверей, у передпокої

Хоча дзеркало в передпокої може бути зручним, однак якщо розташувати його навроти вхідних дверей, воно створюватиме неприємну атмосферу. Відзеркалення дверей викликатиме відчуття, наче за вам хтось спостерігає. Це може викликати занепокоєння, особливо в темний час доби.

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