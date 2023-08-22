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Росія перекидає ядерну зброю до Білорусі - Дуда

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росія перекидає ядерну зброю до Білорусі - Дуда

Фото: Unsplash

Цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО, зазначив президент Польщі.

Росія перекидає ядерну зброю малої дальності до Білорусі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди 22 серпня.

"Дійсно, цей процес відбувається, ми це бачимо", - заявив він.

За словами президента Польщі, цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО.

Ядерна зброя у Білорусі

Нагадаємо, наприкінці березня Путін оголосив про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю на території Білорусії. У травні Лукашенко заявив, що місця для зберігання готові і вже розпочалося переміщення ядерної зброї.

У середині червня Путін повідомив, що перші ядерні заряди вже доставлені на територію Білорусії, а до кінця року роботу буде завершено повністю. Це підтвердило розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA).

Financial Times із посиланням на джерела повідомило,  що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перші ядерні заряди на місці! Путін заявив, що ядерна зброя вже в Білорусі!

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Дата публікації
Перегляди
1409
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