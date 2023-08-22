Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь — Дуда

Этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО, отметил президент Польши.

Россия перебрасывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды 22 августа.

"Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", – заявил он.

По словам президента Польши, этот шаг РФ изменит архитектуру безопасности региона и всего военного альянса НАТО.

Ядерное оружие в Беларуси

Напомним, в конце марта Путин объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. В мае Лукашенко заявил, что места для хранения готовы, и уже началось перемещение ядерного оружия.

В середине июня Путин сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Беларуси, а к концу года работа будет завершена полностью. Это подтвердило разведывательное управление Министерства обороны США (DIA).

Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые ядерные заряды на месте! Путин заявил, что ядерное оружие уже в Белоруссии!

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