НАТО готова защищаться от Беларуси и РФ — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москве и Минску было отправлено четкое сообщение.

Об этом пишет CNN.

В сообщении говорится, что НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника, каждый дюйм территории НАТО.

Столтенберг сделал это замечание на совместной пресс-конференции в Гааге во вторник вместе с лидерами семи стран НАТО.

Глава НАТО заявил, что Альянс готов защищать членов от Беларуси и России, а события, связанные с восстанием "Вагнера", являются "внутренними делами России".

На вопросы журналистов о вопросах безопасности, которые могут возникнуть в связи с опрокидыванием в Беларусь руководителя ПИК «Вагнера» Евгения Пригожина и его сил, все официальные лица заявили, что пока рано делать окончательные выводы.

Поздно вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДП и убили многие боевики. До этого он сделал ряд скандальных заявлений о войне РФ в Украине. В частности, он назвал так называемую "СВО" – "бездарно спланированной операцией".

Тогда появилась информация о том, что ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина. В Кремле заявили, что "принимаются все необходимые меры".

После того как "вагнеровцы" заявили о походе на Москву и захватили Ростов и Воронеж, ФСБ призвала боевиков не выполнять приказы Пригожина и задержать его. По факту организации вооруженного мятежа олигарху угрожало от 12 до 20 лет заключения.

Когда главарь ПИК остановился в 200 км от Москвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют. Что больше – сам руководитель боевиков "поедет в Беларусь".

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