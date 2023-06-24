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Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет - ФСБ России

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2019
Время на прочтение
1 мин
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Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет - ФСБ России

Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа

В Генпрокуратуре РФ заявили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

Об єтом сообщает Генпрокуратура России в соцсетях.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина

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Дата публикации
Просмотры
2019
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