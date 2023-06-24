Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет - ФСБ России

В Генпрокуратуре РФ заявили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.
Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.
Об єтом сообщает Генпрокуратура России в соцсетях.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.
В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.
Читайте также:
- Пригожин разразился новой критикой в сторону Шойгу: "Украина последние восемь лет не бомбила Донбасс"
- Кремль наносит очередной удар по ППК "Вагнер": российский сенатор заявил о победе Шойгу в противостоянии с Пригожиным
- Кто стоит за предводителем ППК "Вагнер" Пригожиным и при чем здесь Путин: политолог объяснил