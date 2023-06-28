Астрологический прогноз на 28 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время мощной энергетики, которая часто носит деструктивный характер. Ее надо все время держать под контролем, в противном случае события могут начать развиваться самым непредсказуемым образом. В любой ситуации необходимо быть внимательным и осторожным – необдуманные и спонтанные поступки Луна не приветствует.

Символ дня: огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: разноцветный сердолик, белый опал.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут оказаться опасными, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу и четко следовать его указаниям.

Питание дня: рекомендуется отказаться от мясной, жирной и тяжелой пищи, заменив ее продуктами с большим содержанием клетчатки – отрубями, зеленью, овощами, фруктами, ягодами и орехами. Хороший результат даст лечебное голодание, но к нему можно приступать только после консультации с врачом.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать урожай фруктов и овощей – прежде всего кабачков и зелени.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах – они дадут ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о том, правильной ли дорогой он идет по жизненному пути, а если нет, то какие ошибки он на нем делает.

Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы – это опасно не только на физическом, но и на ментальном уровне.

Цитата дня: "Не слушай никого, кто скажет, что ты чего-то не можешь. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя тоже не выйдет. Поставил цель – добейся! И точка" (Габриеле Муччино).

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