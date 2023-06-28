Астрологічний прогноз на 28 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: час потужної енергетики, яка часто має деструктивний характер. Її треба весь час контролювати, інакше події можуть почати розвиватися непередбачуваним чином. У будь-якій ситуації необхідно бути уважними й обережними – необдумані та спонтанні вчинки Місяць не вітає.

Символ дня: вогняний меч.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: кольоровий сердолік, білий опал.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижова кістка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть виявитися небезпечними, тому за появи перших симптомів необхідно одразу ж звернутися до лікаря та чітко дотримуватися його вказівок.

Харчування дня: рекомендується відмовитися від м'ясної, жирної та важкої їжі, замінивши її продуктами з великим вмістом клітковини – висівками, зеленню, овочами, фруктами, ягодами й горіхами. Гарний результат дасть лікувальне голодування, але його можна розпочинати лише після консультації з лікарем.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай фруктів та овочів – насамперед кабачків і зелені.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах – вони дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про те, чи правильною дорогою вона йде на своєму життєвому шляху, а якщо ні, то яких помилок вона на ньому припускається.

Табу дня: не можна використовувати гострі предмети – це небезпечно не лише на фізичному, а й на ментальному рівні.

Цитата дня: "Не слухай нікого, хто скаже, що ти чогось не можеш. Якщо є мрія, оберігай її. Люди, які щось не можуть, запевнятимуть, що й тобі теж не вдасться. Поставив мету – досягни! І крапка" (Габріеле Муччіно).

Читайте також: