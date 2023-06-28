"Вагнерівці" досі перебувають в Україні - Пентагон

За даними Міністерства оборони США, війська "Вагнера" все ще перебувають в Україні після заколоту у вихідні.

Про це пише CNN.

«Але з точки зору їхнього особливого розташування та того, чи можуть вони рухатися, чи ні, я не буду спекулювати на цьому», — сказав прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на пресбрифінгу.

Райдер додав, що США не внесли жодних змін у позицію американських сил у відповідь на події в Росії.

«Ми не бачили нічого, що, з нашої точки зору, вимагало б від нас будь-яких примусових коригувань постави», — сказав він.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

За інформацією російських пропагандистів, переговори з Пригожиним вів колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Саме йому "пророчать" посаду міністра оборони РФ замість Шойгу.