У тимчасово окупованому Мелітополі пролунала низка вибухів

У тимчасово підконтрольному російським окупантам Мелітополі знову лунали вибухи вночі проти 28 червня 2023 року.

Це сталося близько опівночі 28 червня, - повідомлять місцеві пабліки.

У Мережі повідомляють про низку вибухів. Спочатку стало відомо про 4 гучні вибухи, після чого були ще два вибухи.

Наразі інформація потребує уточнення та перевірки, адже невідомо, що саме здетонувало в окупантів.

Також "бавовна" лунала у Терпені та Михайлівці.

Окупація Мелітополя

Російські терористи ще на початку повномасштабної війни Росії проти України захопили українське місто Мелітополь Запорізької області. Загарбники викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова, проте згодом його вдалось повернути із полону.

Зараз окупанти перетворили місто на військову базу та використовують для ударів по неокупованій частині України.

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