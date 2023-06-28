Во временно оккупированном Мелитополе раздался ряд взрывов

Во временно подконтрольном российским оккупантам Мелитополе снова раздавались взрывы ночью против 28 июня 2023 года.

Это произошло около полуночи 28 июня, сообщат местные паблики.

В Сети сообщают о ряде взрывов. Сначала стало известно о 4 громких взрывах, после чего последовало еще два взрыва.

Пока информация нуждается в уточнении и проверке, ведь неизвестно, что именно сдетонировало у оккупантов.

Также "хлопок" звучал в Терпене и Михайловке.

Оккупация Мелитополя

Российские террористы еще в начале полномасштабной войны России против Украины захватили украинский город Мелитополь Запорожской области. Захватчики похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, однако впоследствии его удалось вернуть из плена.

Сейчас оккупанты превратили город в военную базу и используются для ударов по неоккупированной части Украины.

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