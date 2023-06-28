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Самолет Пригожина улетел из Беларуси - аналитики

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
864
Время на прочтение
1 мин
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Самолет Пригожина улетел из Беларуси - аналитики

Ранее самолет Пригожина приземлился в Беларуси

Бизнес-джет Евгения Пригожина улетает из Мачулищей 

В 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) взлетел с военного аэродрома Мачулищи и направляется в сторону РФ. 

Об этом пишет "Беларускі Гаюн" в соцсетях.

Таким образом, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах ровно 14 часов и 59 минут.

Кроме того, вслед за ним из Мачулищей взлетел и второй бизнес-джет (RA-02878), который прилетел в Мачулищи вчера утром. 

Был ли на борту лидер боевиков ЧВК "Вагнер" Евген Пригожин - неизвестно. 

Ранее Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Евгений Пригожин и "вагнеровцы". Также диктатор заявил, что рад увидеть "вагнеровцев" в Беларуси, потому что они дадут "бесценный боевой опыт".

Напомним, именно Лукашенко договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.

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Дата публикации
Просмотры
864
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