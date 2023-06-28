Самолет Пригожина улетел из Беларуси - аналитики

В 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) взлетел с военного аэродрома Мачулищи и направляется в сторону РФ.

Об этом пишет "Беларускі Гаюн" в соцсетях.

Таким образом, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах ровно 14 часов и 59 минут.

Кроме того, вслед за ним из Мачулищей взлетел и второй бизнес-джет (RA-02878), который прилетел в Мачулищи вчера утром.

Был ли на борту лидер боевиков ЧВК "Вагнер" Евген Пригожин - неизвестно.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находятся Евгений Пригожин и "вагнеровцы". Также диктатор заявил, что рад увидеть "вагнеровцев" в Беларуси, потому что они дадут "бесценный боевой опыт".

Напомним, именно Лукашенко договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт.