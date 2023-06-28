Літак Пригожина відлетів з Білорусі

О 22:39 Embraer Legacy 600(Реєстр. номер RA-02795) злетів з військового аеродрому Мачуліщі і прямує у бік РФ.

Про це пише "Беларускі Гаюн" у соцмережах.

Таким чином, літак Пригожина пробув у Мачулищах рівно 14 годин та 59 хвилин.

Крім того, слідом за ним із Мачулищ злетів і другий бізнес-джет (RA-02878), який прилетів у Мачулищі вчора вранці.

Чи був на борту лідер бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин – невідомо.

Раніше Олександр Лукашенко розповів, де зараз перебувають Євген Пригожин та "вагнерівці". Також диктатор заявив, що радий побачити "вагнерівців" у Білорусі, бо вони дадуть "безцінний бойовий досвід".

Нагадаємо, саме Лукашенко домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.