Ракетні удари РФ по Краматорську: загинуло четверо осіб

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Про це пише Офіс Генерального прокурора у соціальних мережах.

У вівторок, 27 червня 2023 року, російська армія обстріляла центр м. Краматорська. Станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина.

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога.

В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері.

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Внаслідок влучання виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди - остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.

На місцях працюють прокурори, рятувальники й поліція.

Обстріл Краматорська

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що рівно на роковини удару російських окупантів по Кременчуку, коли внаслідок атаки по торговельному центру загинули 22 людини, росіяни знову спрямували ракети по Кременчуцькому району.

Також сьогодні загарбники знову жорстоко обстріляли Краматорськ з систем С-300.

"Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що кожен такий прояв терору доводить всьому світові, що Росія заслуговує лише на одне – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх убивць і терористів.