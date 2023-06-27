Зниклого у горах актора Джуліана Сендза знайдено мертвим

Відомого британського актора та номінанта на "Оскар" Джуліана Сендза, який зник у горах 13 січня, знайшли мертвим після п'яти місяців пошуків.

Тіло знаменитості пошукова група виявила в районі гори Болді в горах Сан-Габріель у Каліфорнії. Після проведення експертизи у Департаменті шерифа Сан-Фернандо підтвердили, що рештки належать Сендзу, пише видання People.

"Процес ідентифікації тіла, знайденого на горі Болді 24 червня 2023 року, завершився, і було встановлено, що це 65-річний Джуліан Сендз з Північного Голлівуду. Причина смерті все ще з'ясовується, ми в очікуванні подальших результатів аналізів. Ми хотіли б висловити подяку всім волонтерам, які невтомно працювали над пошуком пана Сендза", - йдеться в заяві Департаменту.

Джуліан Сендз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що номінант премії "Оскар" був оголошений зниклим безвісти 13 січня близько 19:30 під час походу в горах Сан-Габріель у Каліфорнії. Пошуки актора суттєво ускладнилися через погіршення погодних умов в регіоні. Для пошуку Сендза були задіяні чисельні наземні та повітряні групи.

Брат актора ще у січні заявив про те, що вже попрощався з Джуліаном, але дуже сподівався на його повернення.

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