Пропавший в горах актер Джулиан Сэндс найден мертвым

Известного британского актера и номинанта на "Оскар" Джулиана Сэндса, пропавшего в горах 13 января, нашли мертвым после пяти месяцев поисков.

Тело знаменитости поисковая группа обнаружила в районе горы Болди в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. После проведения экспертизы в Департаменте шерифа Сан-Фернандо подтвердили, что остатки принадлежат Сэндсу, пишет издание People.

"Процесс идентификации тела, найденного на горе Болди 24 июня 2023 года, завершился, и было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс из Северного Голливуда. Причина смерти все еще выясняется, мы в ожидании дальнейших результатов анализов. Мы хотели бы высказать благодарность всем волонтерам, которые без устали работали над поиском господина Сэндса", — говорится в заявлении Департамента.

Джулиан Сэндс / Фото: Associated Press

Напомним, что номинант премии "Оскар" был объявлен пропавшим без вести 13 января около 19.30 во время похода в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. Поиски актера существенно усложнились из-за ухудшения погодных условий в регионе. Для поиска Сэндса были задействованы наземные и воздушные группы.

Брат актера еще в январе заявил о том, что уже попрощался с Джулианом, но очень надеялся на его возвращение.

Читайте также: