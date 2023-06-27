Дженніфер Гарнер сховалася від папараці за спиною 17-річної доньки від Бена Аффлека

Колишня дружина Бена Аффлека, акторка Дженніфер Гарнер, заховалася за спиною 17-річної доньки Вайолет під час прогулянки.

Зіркова матуся разом з дівчиною вийшли прогулятися магазинами у Лос-Анджелесі, коли їх почали "атакували" папараці. Вони буквально переслідували Гарнер з донькою, тож 17-річна дівчина вирішила прикрити маму собою.

Дженніфер потрапила в об'єктиви фотографів у чорному світшоті та велосипедках. 51-річна акторка була без макіяжу та вишуканої зачіски - Дженніфер зав'язала високий хвостик.

Донька Гарнер та Аффлека для шопінгу з мамою одягнула білу міді сукню у червоний горошок, яку допонила білими зручними кросівками.

Нагадаємо, що Дженніфер Гарнер виховує 17-річну доньку Вайолет, 14-річну доньку Серафіну та 11-річного сина Семюеля від актора Бена Аффлека.

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