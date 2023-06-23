Чи справді військовозобов’язаним заборонили працювати охоронцями в Україні: експерт пояснив

Чоловіки, які підлягають мобілізації, більше не зможуть працювати охоронцями. Такі публікації днями видала низка українських ЗМІ та телеграм-каналів. Причиною обговорення нових вимог прийому на роботу в охоронній галузі стала постанова Кабінету міністрів, яка набрала чинності 21 червня. Втім, насправді, наразі нікому нічого не заборонили.

Голова всеукраїнського об'єднання організації роботодавців охоронної галузі “Федерація професіоналів безпеки” Сергій Сидоренко пояснив сайту ТСН.ua, що зміни було внесено до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.

Документ доповнили двома пунктами. В одному з них йдеться, що під час прийому персоналу на роботу, крім звичайного переліку документів, роботодавець зобов’язаний отримати відомості про проходження служби у військовому резерві або перебування у військовому оперативному резерві ТЦК та СП (військової частини). Працівник має надати копію військового квитка, контракту або довідки з військкомату.

“Річ у тому, що ще 30 грудня минулого року постановою Кабміну всіх зобов’язали, всі організації, установи при прийомі на роботу перевіряти наявність цих документів. Тобто нічого нового ніхто не вніс. Це стосувалося всіх, там ціла інструкція, і так далі. Вже пів року це працює під час прийому на роботу”, – пояснив ТСН.ua Сергій Сидоренко.

Що стосується другого доповнення, охоронні фірми, щоб отримати ліцензію, мають подавати до заяв відомості про працівників, які підтверджують проходження ними служби у військовому резерві і перебування у військовому оперативному резерві ТЦК та СП. Крім осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Однак і це зараз нічого не змінило, зазначив Сергій Сидоренко.

“Кабінетом міністрів ліцензування було скасовано, і переведено всіх під час воєнного стану на декларування. Тобто зараз теми отримання ліцензії немає взагалі. А декларація – це заповнений бланк заяви, що ти займаєшся охоронною діяльністю, і направляєш його на ліцензійне управління. Тобто цей пункт не працює взагалі”, – прокоментував він ТСН.ua.

Отже, сьогодні охоронні структури продовжують працювати, як і раніше, зазначив Сергій Сидоренко.

Він припускає, що таким чином Міністерство внутрішніх справ намагалося "допомогти" з обліком призовників ТЦК та СП (військкоматам). Але два нові пункти в цьому документі нічого не змінили, наголошує він.

Сергій Сидоренко додає ТСН.ua, що внесення зазначених змін до ліцензійних умов не передбачає надання відомостей, тобто компаніям не потрібно звітувати з цього приводу. Це лише зобов’язує керівника акумулювати та вести цей облік, який уже давно ведеться.

Персоналом охорони, як і раніше, можуть бути дієздатні українці, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку та уклали трудовий договір, тобто входять до штату охоронної компанії.

Нагадаємо, юрист відповів, чи можуть чоловікові відмовити в лікуванні без дозволу військкомату. Адвокат вважає, що гучна заява – це намагання з'ясувати реакцію суспільства.

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