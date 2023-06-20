Підрив ГЕС: у річках Миколаєва заборонили купатися та ловити рибу

У річках Миколаєва заборонили купатися та ловити рибу. Заборона пов'язана із підривом російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Відповідно до розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків НС техногенного характеру регіонального рівня, пов'язаної з підривом російською федерацією греблі Каховської ГЕС, заборонено купатися та ловити рибу в річках Миколаєва", - йдеться у повідомленні мера.

Зазначається, що від 15 червня до 1 липня на території Миколаївської області запроваджено повну заборону на:

купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул і Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

любительський і промисловий вилов водних біоресурсів у Чорному морі, Бузькому та Дніпро­-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул і Південний Буг нижче м. Нова Одеса;

реалізацію водних біоресурсів без документів походження та/або виловлених із вищезазначених водних об'єктів.

Як повідомлялося, після підриву Каховської ГЕС у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця й личинки гельмінтів, кишкова паличка.

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