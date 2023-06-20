Окупанти підбили машину з Сенцовим на фронті: в якому він стані, фото

Режисер та боєць повідомив про важкий день українського наступу.

Під час наступу ЗСУ російські окупанти підбили на фронті військову машину з українськими бійцями, серед яких опинився і режисер, молодший лейтенант Олег Сенцов.

Про це сам Сенцов повідомив у Мережі 20 червня.

Сенцов заявив про важкий день українського наступу, в який була підбита військова машина Сил оборони. Однак бійцеві разом із побратимами вдалося вибратися з машини і вони продовжують захист держави.

"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується", – йдеться в повідомленні Сенцова.

До свого допису він також додав селфі на тлі військової машини. Зауважимо, що молодший лейтенант на фото позує усміхненим і на стан здоров’я в повідомленні не скаржиться.

Окупанти підбили машину з Олегом Сенцовим на фронті / Фото: Олег Сенцов / Facebook

Сенцов на фронті: що відомо

Ще в березні 2022 року Сенцов повідомив, що став на захист України від російських окупантів. Його підрозділ тоді був перекинутий для посилення напрямку, де ворог постійно намагався прорватися до Києва. Новоспечений боєць розповідав, що освоїв кулемет і гранатомет, став оператором NLAW.

У квітні того ж року режисер розповідав, що долучився до загону спецпризначення і на той момент перебував на південному сході України.

У липні 2022 року Сенцов ділився, як разом із побратимами виходив із Лисичанська: "Під Лисичанськом все пішло не так, як треба, але це війна і бувають такі моменти. Але командування ухвалило вірне рішення – вчасно відійти. Я був у групі, яка прикривала відхід, ми стріляли вночі, коли була евакуація у ніч з четверга на п'ятницю".

У серпні режисер опублікував фото з передової, яке підписав коротко: "Десь у кущах під Бахмутом".

У червні 2023 року Сенцову було присвоєно звання молодший лейтенант. Боєць зазначав, що "погон наздогнав" його на Запорізькому напрямку.

Кінорежисер Олег Сенцов отримав військове звання

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