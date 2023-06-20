Тонни мертвої риби, загиблі в морі дельфіни та плями нафти у Дніпрі: Єрмак про жахливі наслідки підриву ГЕС

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив невтішні цифри для екології після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок сильних паводків понад 50 тис. га українських лісів затоплено. Що гірше - щонайменше половина з них загине. До слова, це більше, ніж площа лісів Ісландії.

Крім того, Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. За словами Єрмака, лише орієнтовно йдеться про 95 тис. тонн живих біоресурсів. Крім того, загинуло чимало тварин. Так, на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Вже зафіксовано понад 150 офіційних випадків.

"Не виключено, що течія принесе до цих країн косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин", - йдеться у дописі представника ОП.

Також Дніпром дрейфують плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн. Вони можуть дістатися Середземномор’я.

Єрмак наголошує, що за скоєний екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів.

Нагадаємо, станом на 20 червня середній рівень води на Херсонщині наразі перебуває на позначці 0,31 м. Внаслідок підриву ГЕС рівні води Каховського водосховища сягнули нижчих показників за мінімальні критичні значення, які необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

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